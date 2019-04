Lille yetkilisi Duhan’ı takip ediyor

Fransa Lig 1 ekibi Lille scout ekibinden bir yetkili, İstanbulspor-Elazığspor arasında oynanan müsabakada sarı-siyahlıların futbolcusu Tuncer Duhan Aksu’yu yakından takip ediyor.

Spor Toto 1. Lig’de İstanbulspor ile Elazığspor arasında oynanan müsabakayı Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’in scout ekibi de takip ediyor.



Daha önce İstanbulspor’dan Tuncer Duhan Aksu ile ön protokol imzalayan Lille kulübü, bu maça bir scout göndererek Duhan'ın performansını yakından izliyor.



Bol bol not aldı

Scout yetkilisi aynı zamanda not aldığı kağıtlara iki takımında 11'ini yazarken, oyuncularla alakalı detaylı bilgileri ise başka bir not defterine aktardı.