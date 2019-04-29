Beşiktaş Şenol Güneş ile ilki başardı

Beşiktaş, görevinde dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip geldi.

Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 6. galibiyetine imza atarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de bir ilki başardı.

Siyah-beyazlı ekip, görevinde dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip geldi.

Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinde Atiker Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Çaykur Rizespor (7-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (4-1) maçlarını kazanarak 6 haftada 18 puan topladı.

Siyah-beyazlı takım, 6 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.