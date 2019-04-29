Bakan Berat Albayrak'tan son dakika açıklamalar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Nisan ayı güven endeksine ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Berat Albayrak, Ekonomide aldığımız aksiyonlar güven endeksini artırmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.

"Yüksek seviyeleri yakalayacağız"

"Ocak ayından beri süren artış güçlü toparlanmanın göstergesi" diyen Bakan Albayrak, "İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikaları ve yapısal dönüşüm uygulamaları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın ilgili paylaşımı şöyle: