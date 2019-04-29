HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Bakan Berat Albayrak'tan son dakika açıklamalar...

Bakan Berat Albayrak'tan son dakika açıklamalar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Nisan ayı güven endeksine ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Berat Albayrak, Ekonomide aldığımız aksiyonlar güven endeksini artırmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.

"Yüksek seviyeleri yakalayacağız"

"Ocak ayından beri süren artış güçlü toparlanmanın göstergesi" diyen Bakan Albayrak, "İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikaları ve yapısal dönüşüm uygulamaları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın ilgili paylaşımı şöyle:

İlgili Haberler
Dolar daha da yükselir mi? Kur 6 lirayı geçebilir doları etkileyen sebepler
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Lig kulüplerinden Sural için başsağlığı mesajları
Süper Lig kulüplerinden Sural için başsağlığı mesajları
Lille yetkilisi Duhan’ı takip ediyor
Lille yetkilisi Duhan’ı takip ediyor
Deniz Zeyrek'ten Binali Yıldırım'la ilgili bomba iddia! Seçimler yenilenmezse...
Deniz Zeyrek'ten Binali Yıldırım'la ilgili bomba iddia! Seçimler yenilenmezse...
Feghouli Galatasaray'la ilgili kararını verdi
Feghouli Galatasaray'la ilgili kararını verdi
Dilipak'tan çok tartışılacak açıklamalar: Siz kim oluyorsunuz yüzde 5'likler
Dilipak'tan çok tartışılacak açıklamalar: Siz kim oluyorsunuz yüzde 5'likler
Fenerbahçe'de 28 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'de 28 yıl sonra bir ilk
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Şenol Güneş ile ilki başardı
Beşiktaş Şenol Güneş ile ilki başardı
Doların ateşi yükseliyor... Güne nasıl başladı! İşte son durum
Doların ateşi yükseliyor... Güne nasıl başladı! İşte son durum
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
Terlemenin tedavisi nasıl olur 1 günde soruna kesin çözüm
Terlemenin tedavisi nasıl olur 1 günde soruna kesin çözüm
Yeniden seçim mi olacak! Erdoğan, yeni başkanlara ne uyarısı yaptı!
Yeniden seçim mi olacak! Erdoğan, yeni başkanlara ne uyarısı yaptı!
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Loris Karius'tan şampiyonluk sözleri
Loris Karius'tan şampiyonluk sözleri
Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı
Yorumlar 4 yorum