Süper Lig kulüplerinden Sural için başsağlığı mesajları

Kayserispor deplasmanı dönüşü yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için Süper Lig kulüplerinden başsağlığı mesajları geldi.

Aytemiz Alanyaspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı sonrası Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu futbolcu Josef Sural, hayatını kaybetti. Spor camiası da vefat haberi sonrası adeta yasa boğuldu. Birçok Süper Lig kulübü de Sural için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulüplerin Çek futbolcu için paylaştıkları başsağlığı mesajları şöyle:



Kasımpaşa

"Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyaspor'lu oyuncuları taşıyan minübüsün kaza yaptığını ve Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Josef Sural'ın ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı; yaralı oyunculara acil şifalar dileriz."

Konyaspor

"Çok üzgünüz... Kaza sonrası ameliyata alınan Josef Sural, hayatını kaybetti. Başın sağolsun Alanyaspor."

Bursaspor

"Dün oynan Kayserispor - Alanyaspor karşılaşması sonrası Alanyasporlu oyuncuları taşıyan aracın geçirdiği elim kaza sonucu Alanyasporlu futbolcu Josef Sural’ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun yaralandığını haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Alanyaspor camiasına ve Türk futboluna başsağlığı, yaralanan futbolculara acil şifalar dileriz."

Beşiktaş

"Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Josef Sural’ın vefat ettiğini, altı futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sural’ın ailesi ile Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz."

Fenerbahçe

"Kayseri deplasmanı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Josef Sural'a Allah'tan rahmet; Alanyaspor camiasına ve Josef Sural'ın ailesine başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz."

Galatasaray

"Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz.

Medipol Başakşehir

"Kaza sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Çek futbolcunun ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Trabzonspor

"Kayseri deplasman dönüşünde Alanyaspor futbolcularını taşıyan aracın kaza yapması nedeniyle Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini, 6 futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Futbolcunun ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."

Kayserispor

"Dün şehrimizde oynadığımız maç dönüşü Alanyaspor'lu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sural'ın ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

E.Y. Malatyaspor

"Kayseri deplasman dönüşünde Alanyaspor futbolcularını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini, 6 futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

Antalyaspor

"Kayseri deplasmanı dönüşü, Alanyaspor'dan 7 futbolcuyu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Alanyaspor camiasına ve ailesine başsağlığı, yaralı 6 futbolcuya acil şifalar dileriz."

Çaykur Rizespor

"Kayseri deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

Sivasspor

"Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz."

Göztepe

"Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyaspor forması giyen 7 futbolcuyu taşıyan minibüsün yaptığı kazada Josef Sural’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Çek futbolcunun ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

BB Erzurumspor

"Alanyaspor’un 7 futbolcusunu taşıyan aracın yaptığı kazada Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Başkanımız, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve camiamız adına Sural ailesi ve Alanyaspor‘a başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar diliyoruz."

Akhisarspor

"Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz."



