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Altında yukarı yönlü hareketlilik! İşte son durum

Altında yukarı yönlü hareketlilik! İşte son durum

Altın fiyatları haftanın açılış gününde dengelenme süreci içerisinde devam ediyor. Bir süredir yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altının gram fiyatı 245 TL seviyelerin ulaşmıştı. 

Altın fiyatları 29 Nisan 2019 Pazartesi günü hafif çaplı yukarı yönlü hareketlilik ile haftaya başladı. Bir süredir yatırımcısına kazandıran altın son olarak hafta kapanışı öncesinde yukarı yönlü değişim yaşamıştı. 

245,9 TL seviyelerinden işlem görüyor

Hafta başlangıcında gram altın 245,9 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gram altının 245 TL olduğu aynı dakikalarda yatırımcıların tercih ettiği ürünler içerisinde yer alan çeyrek altının alış fiyatı 392 TL iken satış fiyatı ise 400,9 TL seviyelerinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Ons altının fiyatının 1.284 dolar seviyelerinde olduğu haftanın ilk gününde cumhuriyet altını ise 1.617 TL’den alınıp, 1.642 TL’den satılıyor.

Geçtiğimiz hafta altın ve döviz ne yapmıştı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,15 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,10, dolar yüzde 2,32, avro yüzde 1,42 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.537,15, en düşük 93.891,66 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,15 azalışla 94.783,14 puandan tamamladı.

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