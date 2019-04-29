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Ekonomik güven endeksi Nisan ayı verileri açıklandı yükseliş var

Ekonomik güven endeksi Nisan ayı verileri açıklandı yükseliş var

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken, Nisan ayında %3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Nisan ayında Tüketici Güven Endeksi 63,5 değerine, reel kesim güven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükseldi.

Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 53,9 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, Nisan 2019 rakamları
 
Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Nisan 2019

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