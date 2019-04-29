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Mayıs ayında Balık burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova anlattı

Mayıs ayında Balık burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova anlattı

Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Balık burcunu neler bekliyor? Astrolog Hande Kazanova Mayıs ayında Balık burcu hakkında merak edilenleri paylaştı

5 Mayıs’ta gerçekleşecek Yeniay ile birlikte iletişimsel ayakta önemli kararlarınızı devreye koyacaksınız. 6 Mayıs’tan sonra akraba ve kardeşlerinizle olan konuşma ve görüşmeleriniz hızlanırken, iletişime yönelik her türlü işinizde önemli konuşma ve anlaşmaların devrede olduğunu görebilirsiniz.

16 Mayıs’ta enerji alanının değişmesiyle aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda enerjinizi kullanacaksınız. 18 Mayıs’ta oluşan Dolunay seyahat alanlarınızı tetikleyecek.

Uzaktaki akrabalarınızın ya da çevrenizdeki insanların hayatındaki olayların devrede olduğunu göreceksiniz. Fikirsel gitgellerinizin yüksek olacağı bir Dolunay karşınızda olacak. 21 Mayıs’tan sonra ise ev ve ailenize odaklanacaksınız. Güzel bir ay diliyorum.

Kaynak: Cevapla TV

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