Trabzon'un efsanesi Mehmet Ali Yılmaz'dan 'Otobüsten aldırırım' diyen Volkan Demirel'e yanıt

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'dan 1 puanı Valbuena'nın son dakikada attığı golle kurtarırken Volkan Demirel'in maçının ardından kondisyoner Gökhan Kandemir hakkındaki sert açıklamalarına bordo-mavili kulübün Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan cevap geldi.

''Adam aldırmaya iş gelirse hodri meydan''

Mehmet Ali Yılmaz, Haber 61'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe kaptanı Trabzonspor'a yönelik böyle haddini aşan sözler kullanamaz. Kullanırsa çıkıp Trabzonspor camiasından özür dileyecek. Ali Koç çıksın açıklamasını yapsın. Bekliyorum. Adam aldırmaya iş gelirse hodri meydan!"

Volkan Demirel neler söylemişti?

''Biz kendi haline düşmüş bir takımız ama kendi durumumuz bizi ilgilendirir, bize kimse dil uzatamaz. Herkesin haddini bilmesi gerekir. Trabzonspor'un analizcisi midir nedir, soyunma odasına giderken bana arkamdan laf söylüyor. Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben otobüsten alıp ona özür diletmesini bilirim. Burası Fenerbahçe! Herkes haddini bilecek! Herkes haddini bilsin. Fenerbahçe'ye kimse dil uzatamaz! Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüdür. Biz kendi halimize düştük diye kimse bu kulübe dil uzatamaz. Herkes haddini bilecek."