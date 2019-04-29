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Esad'tan YPG'nin elindeki Rakka'ya askeri operasyon Rusya da destek verdi

Esad'tan YPG'nin elindeki Rakka'ya askeri operasyon Rusya da destek verdi

Rusya'nın hava desteğini arkasına alan Esad, terör örgütü YPG'ye kaptırdığı toprakları geri almak için harekete geçti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle Rakka'nın Tabka ilçesindeki Tabka Barajı'nın kontrolünü 3 yıl önce ele geçirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya katılan ABD'li ve İngiliz teröristlerin barajda yüzerken çektikleri fotoğraf tepki çekmişti.

Operasyon başlattı

YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolünde bulunan Tabka'nın güneybatısına Suriye ordusu tarafından operasyon başlatıldı.

Rusya havadan destek verdi

Operasyonda Suriye ordusunun, üç kilometrelik bir ilerlemeyle Cedin ve Şaeb el Zukr bölgelerini Suriye Demokratik Güçleri’nden aldığı belirtildi.

ABD etkisiz kaldı

Saldırı sırasında Suriye ordusuna Rusya havadan destek verdi. Bu sıralar ABD'ye ait uçaklar taciz uçuşu gerçekleştirse de etkili olamadı. ABD'nin Rusya'nın kara ve hava harekatından çekindiği ifade edildi.

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