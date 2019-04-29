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İzmir'de ulaşımda büyük değişiklik! 'Halk Taşıt' uygulaması başladı

İzmir'de ulaşımda büyük değişiklik! 'Halk Taşıt' uygulaması başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Taşıt' uygulamasına göre yolcular, belirlenen saatler arasında toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli olarak kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Taşıt' uygulaması, bugün devreye girdi. Uygulamaya göre, yolcular toplu taşıma araçlarını sabah 06.00 07.00 ile akşam 19.00 20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak kullanacak.

Ne kadar oldu?

Buna göre İzmir'de 3 lira olan tam bilet için belirlenen saatlerde 1 lira 50 kuruş ödemiş olacak.

1 lira 80 kuruş ödeyen öğrenciler 0,90 kuruş, 2,5 lira ödeyen öğretmenler 1 lira 25 kuruş ödeyecek.

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