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Trabzonspor, Federasyona gidiyor

Trabzonspor, Federasyona gidiyor

Trabzonspor, Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in 1-1 sona eren maç sonrası açıklamaları nedeniyle TFF'ye başvuracak.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında büyük heyecana sahne olan ve bordo-mavililerin son saniyede yediği golle 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ardından Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalar olay yaratmıştı.

Fenerbahçeli kalecinin Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir'i kastedere, "Kimse bize dil uzatamaz. Trabzonspor'un analizcisi midir, nedir, bana içeride bir şeyler söyledi. Gelsin hemen benden özür dilesin ya da ben otobüsten aldırır, özür diletirim" şeklinde konuşması konuk takımın tepkisini çekmişti.

Federasyona başvuracak
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Trabzonspor Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulunmaya hazırlanıyor. Maçta oynamamasına rağmen yayıncı kuruluşa konuşan Volkan, kırmızı kart gördüğü halde ekrana çıkan Sadık gibi kural ihlali yaptı. Ancak Sadık'ın ihlalini maç tutanağına yazan karşılaşmanın temsilcisi Hakan Yapan, Volkan'ın kuralları ihlal ederek yayıncı kuruluşa çıkmasını ise Trabzonspor'un şikayetine rağmen raporuna yazmadı. Bunun üzerine Trabzonspor medya birimi, konu hakkında gerekli şikayetlerini TFF'ye taşıma kararı aldı. Bordo-mavililer, olayı yazmayan maçın temsilcisi Yapan'la ilgili 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

8 maç ceza ihtimali
Kurallara göre, maçta kazanan takımın üç oyuncusu, beraberlik halinde ise iki oyuncu yayıncı kuruluşa konuşma hakkına sahip. Ancak bu oyuncuların konuşabilmesi için maçta oynamış olması gerekiyor. Yine talimatlara göre, bu kuralları ihlal edenlerin 8 maça kadar ceza alma ihtimali var. Volkan Demirel'in yayıncı kuruluşa maç sonunda verilen iki kişilik konuşan listesinde isminin olmadığı öğrenildi.

Listede Jailson ve Dirar'ın adlarının bulunduğu, Jailson'un konuşmasının ardından ise Volkan Demirel'in iki Fenerbahçeli yönetici (Metin Sipahioğlu ve Kemal Danabaş oldukları iddia ediliyor) ile canlı yayına yapılan alana gelerek oradakilere dışarı çıkarttıktan sorna açıklama yaptığı iddia edildi.

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