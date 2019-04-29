Gözler 3 Mayıs'ta! YSK’da "İstanbul seçimi" için kritik hafta

AK Parti’nin ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını YSK'nın bu hafta karara bağlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta kurul, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece seçim sonuçları ve MHP’nin Maltepe ilçesi ile İstanbul’un tamamı için yaptığı olağanüstü itirazlarda ara karar vermişti.

5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi

Verilen ara karar çerçevesinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istendi. Araştırma için 5 gün süre tanındı. Bu bilgilere ek olarak YSK, AK Parti’nin itirazları kapsamında 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi.

Sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili ileri sürülen iddialar

Araştırılacak rakam böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP’nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili ileri sürülen iddialarında araştırılmasını da istedi.