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Cumhurbaşkanlığı'ndan Abdullah Gül kararı! Tamamen kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Abdullah Gül kararı! Tamamen kaldırıldı

Abdullah Gül’ün kişisel internet sitesine Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden verilen link kaldırıldı.

Kaldırılan link, eski cumhurbaşkanlarının özgeçmişlerinin bulunduğu alanda Gül’e ayrılan bölümde yer alıyordu.

Yeni parti iddiaları

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni bir parti kurulacağı iddia edilmiş ve bu uzun bir süre Türkiye gündeminde kalmıştı. 

Söz konusu iddianın gündemde olduğu süreçte Davutoğlu, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kapsamlı bir eleştiri metni yayınlamıştı.

Gül’ün kişisel internet sitesine verilen link kaldırıldı

Söz konusu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden Gül’ün kişisel internet sitesine verilen link kaldırıldı.

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