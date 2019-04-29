Youtube +90 kanalı ne iş? DW, BBC, VOA ve F24 ortak Türkçe kanal açtı

Youtube üzerinde 4 farklı ülkenin 4 farklı yayın kurumu birleşti ve Türkçe ortak haber kanalı açtı. DW, BBC, VOA ve France 24'ün Youtube üzerindeki plus 90 (+90) kanalı merak konusu oldu.

Youtube üzerinden 4 kanalın açtığı +90 bugün yayına başladı. Daha önce benzeri görülmemiş bir işbirliğinin ürünü olan plus 90, 4 farklı ülkenin yayın organını Türkiye hedefiyle biraraya getirdi.

Youtube üzerinden yayına başlayan +90 kanalı, DW önderliğinde kuruldu. Türkçe yayın yapacak olan ve Türkiye'deki haberleri aktaran kanalın 'asıl' kuruluş gayesi merak konusu oldu. Kanala ortak olan kurumlar ve ülkeleri şöyle:



Almanya : Deutche Welle

BBC : İngiltere

France24 : Fransa

VOA : Amerika Birleşik Devletleri

Alman yayın organı DW, +90'ın yayına başlamasını şu satırlarla duyurdu:

Türkiye’deki en güncel konuları ve gelişmeleri takip etmek isteyenler için YouTube üzerinden yayın yapan yepyeni ve tarafsız bir haber kanalı. DW öncülüğünde kurulan +90’a, dünyanın önde gelen diğer kamu yayıncılarından BBC, F24 ve VOA içerik sağlamaktadır. Objektif ve özgür haber anlayışıyla +90 artık yayında.

ABD kanalı VOA ise Yotube kanalını 'Türkiye gündemine tarafsız bakış açısı' başlığı ile sundu.



Yeni YouTube kanalımız +90 yayın hayatına başladı.

DW, BBC, VOA ve France 24’ün işbirliğiyle Türkiye gündemine tarafsız bir bakış açısı sunan kanalımıza abone olun. https://t.co/3f5IJBSQJM pic.twitter.com/RHLnUZPqxc — Amerika'nın Sesi (@VOATurkish) 29 Nisan 2019