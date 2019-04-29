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Youtube +90 kanalı ne iş? DW, BBC, VOA ve F24 ortak Türkçe kanal açtı

Youtube +90 kanalı ne iş? DW, BBC, VOA ve F24 ortak Türkçe kanal açtı

Youtube üzerinde 4 farklı ülkenin 4 farklı yayın kurumu birleşti ve Türkçe ortak haber kanalı açtı. DW, BBC, VOA ve France 24'ün Youtube üzerindeki plus 90 (+90) kanalı merak konusu oldu.

Youtube üzerinden 4 kanalın açtığı +90 bugün yayına başladı. Daha önce benzeri görülmemiş bir işbirliğinin ürünü olan plus 90, 4 farklı ülkenin yayın organını Türkiye hedefiyle biraraya getirdi. 

Youtube üzerinden yayına başlayan +90 kanalı, DW önderliğinde kuruldu. Türkçe yayın yapacak olan ve Türkiye'deki haberleri aktaran kanalın 'asıl' kuruluş gayesi merak konusu oldu. Kanala ortak olan kurumlar ve ülkeleri şöyle: 

Almanya : Deutche Welle
BBC : İngiltere
France24 : Fransa
VOA : Amerika Birleşik Devletleri

Alman yayın organı DW, +90'ın yayına başlamasını şu satırlarla duyurdu:

Türkiye’deki en güncel konuları ve gelişmeleri takip etmek isteyenler için YouTube üzerinden yayın yapan yepyeni ve tarafsız bir haber kanalı. DW öncülüğünde kurulan +90’a, dünyanın önde gelen diğer kamu yayıncılarından BBC, F24 ve VOA içerik sağlamaktadır. Objektif ve özgür haber anlayışıyla +90 artık yayında.

ABD kanalı VOA ise Yotube kanalını 'Türkiye gündemine tarafsız bakış açısı' başlığı ile sundu. 

HAYIRDIR İNŞALLAH!

4 ülkenin devlet destekli medyasının Youtube üzerinden ortak bir Türkçe haberler kanalı açması pek hayra alamet değil. Kurumların diğer ülkelere yönelik böyle bir işbirliği yok. Haliyle bu 'Türkiye istisnası' haranceyırdan çok belaya işaret ediyor. 

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