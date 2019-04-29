Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı: Her vekilin çevresinde üç FETÖ’cü vardı

Milliyet yazarı Tunca Bengin, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ile konuştu. Üçok, "ABD'nin S-400 şantajında FETÖ'nün yüzde yüz etkisi var" dedi.

Tunca Bengin, "S-400 şantajında FETÖ parmağı" başlığıyla yayımlanan yazısında emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ile konuştu. Üçok, Türkiye ve ABD arasında yaşanan S-400 gerginliğiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Her vekilin çevresinde üç FETÖ’cü vardı"

Üçok, "Temsilciler Meclisi açılışında bizzat gördüm her vekilin çevresinde üç FETÖ’cü vardı. Senato’da durum aynıydı. Yani orada senatörlerle de doğrudan muhatap olup etkileyebilecek oluşumu var" açıklaması yaptı.

"FETÖ'nün yüzde yüz etkisi var"

"ABD’nin S-400, F-35 şantajında FETÖ’nün de parmağı var denilebilir mi?" sorusuna Üçok şöyle yanıt verdi:

Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Türk dostları her geçen gün azalıyor. Zaten Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na tam bir Türk düşmanı olan Pelosi seçildi biliyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda da FETÖ’cülerin hareket etmesi çok daha kolay, onlara bu fırsatları tanıyordur da zaten. Dolayısıyla yurt dışındaki bu S-400’den tutun da Türkiye aleyhine alınan kararların her aşamasında bilgilendirme anlamında, ikna etme anlamında FETÖ’nün yüzde yüz parmağı var demiyorum yüzde yüz etkisi var..."