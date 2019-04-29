HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı: Her vekilin çevresinde üç FETÖ’cü vardı

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı: Her vekilin çevresinde üç FETÖ’cü vardı

Milliyet yazarı Tunca Bengin, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ile konuştu. Üçok, "ABD'nin S-400 şantajında FETÖ'nün yüzde yüz etkisi var" dedi.

Tunca Bengin, "S-400 şantajında FETÖ parmağı" başlığıyla yayımlanan yazısında emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ile konuştu. Üçok, Türkiye ve ABD arasında yaşanan S-400 gerginliğiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Her vekilin çevresinde üç FETÖ’cü vardı"

Üçok, "Temsilciler Meclisi açılışında bizzat gördüm her vekilin çevresinde üç FETÖ’cü vardı. Senato’da durum aynıydı. Yani orada senatörlerle de doğrudan muhatap olup etkileyebilecek oluşumu var" açıklaması yaptı.

"FETÖ'nün yüzde yüz etkisi var"

"ABD’nin S-400, F-35 şantajında FETÖ’nün de parmağı var denilebilir mi?" sorusuna Üçok şöyle yanıt verdi: 

Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Türk dostları her geçen gün azalıyor. Zaten Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na tam bir Türk düşmanı olan Pelosi seçildi biliyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda da FETÖ’cülerin hareket etmesi çok daha kolay, onlara bu fırsatları tanıyordur da zaten. Dolayısıyla yurt dışındaki bu S-400’den tutun da Türkiye aleyhine alınan kararların her aşamasında bilgilendirme anlamında, ikna etme anlamında FETÖ’nün yüzde yüz parmağı var demiyorum yüzde yüz etkisi var..."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Barosu, Atatürk'e "Şeytan" diyen yazar için düğmeye bastı
İstanbul Barosu, Atatürk'e "Şeytan" diyen yazar için düğmeye bastı
Alanyasporlu Josef Sural'ın ölüm nedeni belli oldu
Alanyasporlu Josef Sural'ın ölüm nedeni belli oldu
Trabzonspor, Federasyona gidiyor
Trabzonspor, Federasyona gidiyor
Gözler 3 Mayıs'ta! YSK’da "İstanbul seçimi" için kritik hafta
Gözler 3 Mayıs'ta! YSK’da "İstanbul seçimi" için kritik hafta
Altında yukarı yönlü hareketlilik! İşte son durum
Altında yukarı yönlü hareketlilik! İşte son durum
Esad'tan YPG'nin elindeki Rakka'ya askeri operasyon Rusya da destek verdi
Esad'tan YPG'nin elindeki Rakka'ya askeri operasyon Rusya da destek verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Paint Windows 10'dan kaldırılacak mı ilk açıklama geldi
Paint Windows 10'dan kaldırılacak mı ilk açıklama geldi
İzmir'de ulaşımda büyük değişiklik! 'Halk Taşıt' uygulaması başladı
İzmir'de ulaşımda büyük değişiklik! 'Halk Taşıt' uygulaması başladı
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Borsa haftaya yükselişle başladı en fazla kazandıran spor oldu
Borsa haftaya yükselişle başladı en fazla kazandıran spor oldu
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
Josef Sural için saygı duruşu
Josef Sural için saygı duruşu
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Yorumlar