Fatih'te polis tecavüzünün detayları ortaya çıktı AK Partili vekil isyan etti

Yenişafak Yazarı İsmail Kılıçarslan Fatih’te polis otosunda yaşanan tecavüz olayındaki dehşete düşüren hikayeyi yazdı. AK Partili vekil Mustafa Yeneroğlu da destek verdi.

Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27)'nin yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin biri tutuklu 5 polisin yargılandığı davada çıkan karar herkesi isyan ettirdi. Duruşmada sadece bir polis ceza alırken 4 polis ise beraat etti ve üstelik polislere iyi hal indirimi uygulandı.

Geçen günlerde ünlü Profesör Doğru Ergil ''Tecavüzde “iyi hal” ne ola ki? O sırada şarkı söyleyip rahatlatıyorlar mıymış? Bu erkek gaddarlığı yargıyı zehirlemeli’’ diyerek tepki göstermişti.

Bir grup vicdanlı avukat bana ulaşıp korkunç hikayeyi paylaştı

Bugünse Yenişafak Yazarı İsmail Kılıçarslan bir grup vicdanlı avukatın kendisine ulaşarak korkunç hikayeyi paylaştıklarını anlattı. Kılıçarslan’ın köşesinde yazdığı korkunç olay şöyle gelişiyor:

Polis hem tecavüz ediyor hem de parasını gasbediyor

Olay gecesi iki polis, bir çocuk annesi Özbek kadını bir taksiden indirip polis otosuna bindiriyor. Polislerden biri bir bahane bulup polis otosunda zanlıyı kadınla baş başa bırakıyor. Zanlı polis kadının ağzına silah dayayarak polis otosunda kadına tecavüz edip cüzdanındaki parasını da gasp ederek kadın bir kaldırıma atıyor. Kadının imdadına bir taksici yetişiyor ve bir eczanede kadının yaraları sarılıyor.

Şehit çocuğu aynı zamanda bir anne

Aynı zamanda bir şehit çocuğu olan Özbek kadın ondan hemen sonraki gün Aksaray’daki Polis Merkezi Amirliği’ne gidiyor.

Polis amirliğine gidiyor ancak polisler yardımcı olmuyor

Bir polis memuruna derdini anlatıyor. Polis memuru diyor ki, “O zaten it gibi pişman yaptığına. Ben onun cezasını vereceğim. Sen şimdi git duşunu al, güzelce dinlen, bu olayı kafana takma.”

Komise olayı örtpas etmeye çalışıyor

Elbette bu sözlere ikna olmayan kadın, bu kez de bir komisere gidiyor şikâyetini verebilmek için. Komiser de “Ben onun komiseriyim. Ceza olarak onu buradan süreceğim. Sen hiç merak etme.” Yılmıyor Cemile. Nöbetçi amire çıkıyor bu kez de.

Nöbetçi polis dinliyor ama işlem yapmıyor vardiya değişince...

Nöbetçi amir meseleyi dinliyor ama işlem yapılması için emir vermediğinden yine eli boş kalıyor. Zavallı kadın ertesi gün, vardiyalar değişince, bir insaflı muhatap bulunabilince şikayet edebiliyor.

O polisler görevlerini yapmaya devam edecekler

Kadının olay gecesine dair mahkemede anlattıklarının utanç verici olduğunu aktaran Kılıçarslan bir grup gönüllü avukatın Özbek kadını savunduğunu ancak kadına tecavüz eden polis dışındaki diğer polislerin hiçbir ceza almadıklarını ve hatta görevlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve Aile Bakanlığı’na çağrı

Kılıçarslan, İçişleri Bakanlığı ve Aile Bakanlığı’na; Neler döndüğünden haberiniz olmayabilir. Gelin sizi neler döndüğünü bilen STK’larla, gönüllü hukukçularla bir araya getireyim. Bir araya getireyim ki bir daha Cemile’nin, Cemilelerin başına böylesi utanç verici, böylesi alçakça, böylesi insanlık dışı olaylar gelmesin.

Böylesi alçakça, böylesi insanlık dışı olaylar yaşanmasın....

Kadınların başına böylesi utanç verici, böylesi alçakça, böylesi insanlık dışı olaylar gelmesin’’ çağrısında bulunarak; ''Bu dava temyize gidince o insanlık düşmanı ahlâksız polisler, şerefli polislik mesleğinin şerefini iki paralık eden o beş para etmez şerefsizler meslekten men edilirler. Temyizle olmazsa Bakanlık marifetiyle de pekâlâ olabilir’’ ifadelerini kullandı.

AK Partili vekilden tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da olaya Twitter’dan "Bir kadına tecavüz ettikten sonra göreve devam eden polis var ülkemde” ifadeleriyle tepki gösterdi."