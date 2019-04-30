İçişleri Bakanlığı’ndan Fatih'teki tecavüz olayıyla ilgili açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, dün bazı medya organlarında yer alan Fatih'teki polis tecavüzü olayıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, olayda adı geçen polislerin göreve devam edecekleri iddiasını yalanladı.

Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27)'nin yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin biri tutuklu 5 polisin yargılandığı davayla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Dün Yenişafak Yazarı İsmail Kılıçarslan yaşanan olayla ilgili köşesinde detaylı bilgiler vermiş ve sadece bir polisin ceza aldığını v olayda suçu olduğu belirlenen 4 polisin tahliye edildiğini ve görevlerine devam edeceğini iddia etmişti.

AK Partili vekil Twitter'dan yazıyı paylaşmıştı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Twitter’dan "Bir kadına tecavüz ettikten sonra göreve devam eden polis var ülkemde” ifadeleriyle tepki göstermişti ancak İçişleri Bakanlığı bu bilgileri yalanladı.

İçişleri Bakanlığı olayı yalanladı! Polisler açıkta

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada olayın yaşandığı günden beridir adı geçen bütün polislerin açığa alındığı, olay için bakanlık tarafından müfettişler görevlendirildiği ve mahkemenin hala devam ettiği bildirilerek müfettişlerin ve mahkemenin de aynı zamanda karar aşamasında oldukları açıklandı.