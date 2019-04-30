HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Kemal Öztürk Mustafa Yeneroğlu'na sahip çıktı!

Kemal Öztürk Mustafa Yeneroğlu'na sahip çıktı!

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, dün sosyal medya hesabından Fatih'te polis tecavüzü sonrası yaşananlara isyan eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na hak verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu dün Twitter hesabından şehit kızı ve aynı zamanda bir anne olan Özbek bir kadının Fatih'te tecavüze uğraması sonrası yaşananlara isyan ederek "Bir kadına tecavüz  ettikten sonra göreve devam eden polis var ülkemde” ifadeleriyle tepki göstermişti. 

Yeneroğlu bazı medya organları tarafından adeta linç edildi. Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk ise bugünkü köşesinde Yeneroğlu'na hak verdi.

Kemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun dün yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak "Tüm siyasi kariyerini tehlikeye atarak, ülkedeki insan hakları ihlallerini, hukuk ihlallerini, işkence yapan polislerin varlığını anlatmak için feryat ediyor. Tıpkı ilk yıllarda onlarca AK Partili siyasetçinin yaptığı gibi" dedi.

Peki şimdi ne oldu da geri döndük?

AK Parti’nin ilk on yılını hatırlatan Öztürk, o dönemde Cumhuriyet tarihinin en güçlü reformlarının yapıldığı, özgürlüklerin ve hakların en çok genişlediği yılların o yıllar olduğunu belirterek ''peki şimdi ne oldu da geri döndük? O tartıştığımız konuları, olayları, meseleleri neden yeniden tartışıyoruz? Kötü bir dejavu gibi, aynı cümlelerle, aynı kalıplarla geride bıraktığımız tartışmaları, tarafların değişmesiyle yeniden yaptığımızın farkında mısınız'' ifadelerini kullandı.

Vatandaşa kötü davranan güvenlik kuvvetlerini koruma refleksiyle hareket ediliyor

Öztürk yıllarca yıllarca güvenlik-özgürlük dengesinin tartışıldığı, bunun için dünya kadar kanun, yönetmelik, yönergenin değiştirildiğini, yıllarca güvenlik kuvvetlerinin vatandaşa davranış şeklinden, insanların potansiyel suçluymuş gibi muamelesi görmesinden şikayet edildiğini ancak şimdi vatandaşa, protesto gösterisi yapanlara, mahkum annelerine kötü davranan güvenlik kuvvetlerini koruma refleksiyle hareket edildiğini söyledi. Öztürk yazısında şu hususlara dikkat çekti: 

Yeneroğlu tüm siyasi kariyerini tehlikeye atarak feryat ediyor

''AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tüm siyasi kariyerini tehlikeye atarak, ülkedeki insan hakları ihlallerini, hukuk ihlallerini, işkence yapan polislerin varlığını anlatmak için feryat ediyor. Tıpkı ilk yıllarda onlarca AK Partili siyasetçinin yaptığı gibi.Garabete bakın, AK Parti’yi savunduğunu söyleyen medyada Yeneroğlu linç ediliyor. Ne oldu de her şey böyle tersine döndü?Gerçekten bazen anlamakta zorluk çekiyorum''

Yazının devamını okumak için tıklayın...

İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı’ndan Fatih'teki tecavüz olayıyla ilgili açıklama geldi
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır'dan Doğu Perinçek çıkışı
AK Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır'dan Doğu Perinçek çıkışı
Facebook'tan yeni karar! Bundan böyle yasaklanacak
Facebook'tan yeni karar! Bundan böyle yasaklanacak
Fenerbahçe'de büyük kriz! 4 aydır maaş yok
Fenerbahçe'de büyük kriz! 4 aydır maaş yok
Arınç, "Kolları bir sıvarız ki" deyip AK Partili küskünlere mesaj verdi!
Arınç, "Kolları bir sıvarız ki" deyip AK Partili küskünlere mesaj verdi!
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek
Valbuena gerçeği ortaya çıktı
Valbuena gerçeği ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı'dan Volkan Demirel'e sert sözler: Nah alırsın dağ başı mı burası?
Fatih Altaylı'dan Volkan Demirel'e sert sözler: Nah alırsın dağ başı mı burası?
Diagne - Mitroglou ikilisinden 49 dakikada 1 gol
Diagne - Mitroglou ikilisinden 49 dakikada 1 gol
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar
İstanbul Tuzla'da tersane yangını
İstanbul Tuzla'da tersane yangını
Başkentte kaçakçılık operasyonu
Başkentte kaçakçılık operasyonu
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den olay iddia CHP'liler o listeyi aldı
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den olay iddia CHP'liler o listeyi aldı
Jandarma'dan "Türkiye Duman" uygulaması
Jandarma'dan "Türkiye Duman" uygulaması
Çarpışma 20. bölüm fragmanı
Çarpışma 20. bölüm fragmanı
Yorumlar