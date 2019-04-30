Kemal Öztürk Mustafa Yeneroğlu'na sahip çıktı!

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, dün sosyal medya hesabından Fatih'te polis tecavüzü sonrası yaşananlara isyan eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na hak verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu dün Twitter hesabından şehit kızı ve aynı zamanda bir anne olan Özbek bir kadının Fatih'te tecavüze uğraması sonrası yaşananlara isyan ederek "Bir kadına tecavüz ettikten sonra göreve devam eden polis var ülkemde” ifadeleriyle tepki göstermişti.

Yeneroğlu bazı medya organları tarafından adeta linç edildi. Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk ise bugünkü köşesinde Yeneroğlu'na hak verdi.

Kemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun dün yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak "Tüm siyasi kariyerini tehlikeye atarak, ülkedeki insan hakları ihlallerini, hukuk ihlallerini, işkence yapan polislerin varlığını anlatmak için feryat ediyor. Tıpkı ilk yıllarda onlarca AK Partili siyasetçinin yaptığı gibi" dedi.

Peki şimdi ne oldu da geri döndük?

AK Parti’nin ilk on yılını hatırlatan Öztürk, o dönemde Cumhuriyet tarihinin en güçlü reformlarının yapıldığı, özgürlüklerin ve hakların en çok genişlediği yılların o yıllar olduğunu belirterek ''peki şimdi ne oldu da geri döndük? O tartıştığımız konuları, olayları, meseleleri neden yeniden tartışıyoruz? Kötü bir dejavu gibi, aynı cümlelerle, aynı kalıplarla geride bıraktığımız tartışmaları, tarafların değişmesiyle yeniden yaptığımızın farkında mısınız'' ifadelerini kullandı.

Vatandaşa kötü davranan güvenlik kuvvetlerini koruma refleksiyle hareket ediliyor

Öztürk yıllarca yıllarca güvenlik-özgürlük dengesinin tartışıldığı, bunun için dünya kadar kanun, yönetmelik, yönergenin değiştirildiğini, yıllarca güvenlik kuvvetlerinin vatandaşa davranış şeklinden, insanların potansiyel suçluymuş gibi muamelesi görmesinden şikayet edildiğini ancak şimdi vatandaşa, protesto gösterisi yapanlara, mahkum annelerine kötü davranan güvenlik kuvvetlerini koruma refleksiyle hareket edildiğini söyledi. Öztürk yazısında şu hususlara dikkat çekti:

Yeneroğlu tüm siyasi kariyerini tehlikeye atarak feryat ediyor

''AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tüm siyasi kariyerini tehlikeye atarak, ülkedeki insan hakları ihlallerini, hukuk ihlallerini, işkence yapan polislerin varlığını anlatmak için feryat ediyor. Tıpkı ilk yıllarda onlarca AK Partili siyasetçinin yaptığı gibi.Garabete bakın, AK Parti’yi savunduğunu söyleyen medyada Yeneroğlu linç ediliyor. Ne oldu de her şey böyle tersine döndü?Gerçekten bazen anlamakta zorluk çekiyorum''

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