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AK Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır'dan Doğu Perinçek çıkışı

AK Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır'dan Doğu Perinçek çıkışı

Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, "Sayın Perinçek Ermeni soykırımı iddialarının çökertilmesi konusunda çok önemli başarılar sağladı. Türkiye’ye önemli katkılar sağlandı. Perinçek de devlet katında yer almalı" dedi.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan, eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu.

Aydınlık'a konuşan Yalçınbayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' sözüne ilişkin olarak “Türkiye ittifakı Cumhuriyet'in nitelikleri etrafında birlik olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine uygun bir ittifak olmalıdır" dedi.

Ama bana göre demiri soğutmak için bir özeleştiriye de ihtiyaç var

Yalçınbayır şöyle devam etti: "Ayrıştırıcı söylemin kimseye yararı yok. Demiri soğutmak lazım. Ama bana göre demiri soğutmak için bir özeleştiriye de ihtiyaç var. Bu yapılırsa daha inandırıcı olur. Türkiye ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak karar verilmeli. Tek başına kamuoyu oluşturma masası terk edilmeli, tüm görüşlerin yer alacağı bir masa kurulmalı. Örneğin geçtiğimiz günlerde 24 Nisan olayları yaşadık. Sayın Perinçek Ermeni soykırımı iddialarının çökertilmesi konusunda çok önemli başarılar sağladı. Türkiye’ye önemli katkılar sağlandı. Perinçek de devlet katında yer almalı. Toplantılara çağrılmalı. Türkiye İttifakı ancak böyle sağlanabilir. İhtiyaç acil, önce ülke içinde birlik sağlanmalı.”

Hiçbir partinin, özellikle de iktidar partisinin sadece kendini düşünme döneminin geçtiğini vurgulayan Yalçınbayır, şöyle sürdürdü:

“Türkiye İttifakı gelip geçici bir durum olarak düşünülmemeli. Türkiye Prekazi’nin açıklamalarını okumalı. Türkiye neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Cumhurbaşkanlığı sistemi istikrar değil istikrarsızlık getirdi. Vekiller artık liderinin değil, milletin vekilleri olmalı."

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