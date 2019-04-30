İYİ Partili vekil Çelik, cenazenin başında: Mekanı cehennem olsun inşallah

12 Eylül döneminde Mamak Cezaevi'ndeki işkencelerle anılan Raci Tetik'in cenaze töreninde İYİ Partili milletvekili Ahmet Çelik, "Mekanı cehennem olsun inşallah" dedi.

Raci Tetik, cenaze töreninde protesto edildi. Protesto edenler arasında İYİ Partili milletvekili Ahmet Çelik de yer aldı. Çelik, "Binlerce kişiye işkence yaptı" diyerek tepki gösterdi.

12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biri olan, "İşkenceci" olarak anılan Mamak Cezaevi Müdürü Emekli Albay Raci Tetik, 2012 yılından bu yana kaldığı Çamlıca Bakım ve Rehebilitasyon Merkezi'nde 88 yaşında yaşamını yitirdi.

"İşkenceci Raci" sloganları

Raci Tetik'in cenaze töreninde protesto yaşandı. Bozkurt işaretleri yapan grup, "İşkenceci Raci" diyerek sloganlar attı. Protestocu grubun ardından, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de, Raci Tetik'in cenazesinin başına gelerek "işkenceci" dedi. Çelik, "Binlerce kişiye işkence yaptı. İnsanların ölümüne neden oldu. Biz buraya hakkımızı helal etmemeye geldik. Mekanı cehennem olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

"Cehennemde ateşi bol olsun"

O dönem Mamak Cezaevi'nde kaldıklarını ve işkenceye uğradıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi, bozkurt işaretleri yaparak Raci Tetik'in aleyhine, "İşkenceci Raci" ve "Cehennemde ateşi bol olsun" şeklinde sloganlar attı.

Tetik için askeri tören ise düzenlenmedi

Haklarını helal etmediklerini belirten grup, o dönemde 3 arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini söyledi. Cenazenin Türk Bayrağı'na sarılı olmasına da grup tarafından tepki gösterildi. Tetik için askeri tören ise düzenlenmedi. Selimiye Camii'nde yapılması planlanan cenaze töreni Şakir'in Camii'nde gerçekleştirildi.