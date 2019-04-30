Fenerbahçe'den ortaya sahaya sürpriz isim

Fenerbahçe'de Jailson'u gözden çıkaran yönetim, Slavia Prag'ta forma giyen Tomas Soucek'i transfer etmeyi planlıyor.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jailson'da beklediğini bulamayan Fenerbahçe operasyon için düğmeye bastı. Sarı- Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'la yıldızı barışmayan Brezilyalı ön liberoyu sezon sonunda göndermeyi planlıyor. Yönetim, Jailson'un yerine alınacak ismi de buldu.

43 maçta 14 gol, 8 asist

Takvim'in haberine göre; Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Slavia Prag'lı Tomas Soucek listenin ilk sırasında yer alıyor. 24 yaşındaki Çek yıldız bu sezon 43 maçta 14 gol, 8 asistik mükemmel bir performans sergiledi..

Birçok takımın listesinde

Ersun Yanal'ın Soucek'in maç görüntülerini izlediği ve kesin alınması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi birçok takımın listesinde bulunan Soucek konusunda elini çabuk tutacak.

4 milyon euro teklif edilecek

Kısa süre içinde hem Slavia Prag hem de Çek yıldızla masaya oturulacağı öğrenildi. Şu anda piyasa değeri 6 milyon Euro olan Soucek için Çek kulübüne 4 milyon Euro teklif edileceği gelen bilgiler arasında.