Altaylı'dan bomba kulis: Binali Yıldırım salona girerken ortalık yıkılmış

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni yazısında kulis bilgisi paylaşarak, "Binali Yıldırım salona girerken ortalık yıkılmış. Davetliler Binali Bey’i ayakta dakikalarca alkışlamışlar" dedi.

Fatih Altaylı, "Tzortapoz’un Türkiye seferleri" başlığıyla yayımlanan yazısında "Önceki akşam İstanbul’da AK Partililerin toplantı, düğün, iftar gibi etkinliklerinde en çok tercih ettikleri otelde AK Partili bir milletvekili hanımefendinin düğünü vardı" bilgisini verdi.

"Ayakta dakikalarca alkışlamışlar"

"Davetli değildim tabii ki!" diyen Altaylı, yaşananları şöyle anlattı:



-"Ancak davetliler arasında pek çok tanıdığım vardı. Düğün sonrası yaptığımız dedikodulardan öğrendiğim kadarı ile düğüne AK Parti’nin pek çok üst düzey yöneticisi katılmış.

-Peki salona girişinde en çok alkışı kim almış dersiniz? Hayır bilemediniz. Binali Yıldırım salonu girerken ortalık yıkılmış. Davetliler Binali Bey’i ayakta dakikalarca alkışlamışlar. Binali Yıldırım Kızılcahamam’a davet edilmemiş olabilir ama AK Partili kalplere davet edilmiş belli ki"...

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