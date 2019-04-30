Dilber Ay eşi ve çocuklarıyla bu evde yaşıyordu cinayet işlediğini böyle itiraf etmişti
63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü türkücü Dilber Ay'ın, eşi İbrahim Karakaş ve çocuklarıyla yaşadığı ev yeniden gündeme gelirken, tecavüze uğramamak için işlediği cinayet sorulmaya başlandı.
Türkülerin efendisi ve kader mahkumlarının dostu olarak bilinen Dilber Ay'ın, uzun süredir tedavi gördüğü bilinirken geçtiğimiz gün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Eşi ve sevenleri bu haberle yasa boğulurken, ünlü isimlerden başsağlığı mesajları art arda geldi. 63 yaşında hayata gözlerini yuman Dilbey Ay'ın zorlu hayatı ve yaşamını sürdürdüğü ev ise merak konusu oldu.
Her ne kadar sert bir mizacı olsa da Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunan ve müzik piyasasına tam 24 albüm bırakan Dilbey Ay, kendisinden 20 yaş küçük eşi ile birlikte bir gecekonduda yaşıyordu. Şöhret, onun evine uğramazken, 13 yaşında henüz çocukken 50 yaşındaki bir adamla babası tarafından zorla evlendirilen Dilbey Ay, küçük yaşına rağmen anne de olmuştu. İşte Dilber Ay'ın hakkında bilinmeyenler ve zorlu yaşamı...
Dilber Ay, 1956 yılında Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Alevi Kürt bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Halep’ten gelen bir aşiret mensubudur. Babasının adı Hüseyin Ay’dır. Küçük yaştayken yaşadığı zorluklar nedeniyle ilkokul 3'e kadar okumuştur.
13 yaşında yaşlı bir adamla evlendi 2 kızı oldu: 1969 yılında ise Dilbey Ay, ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya sonra da Bolu-Düzce taraflarına göç etmiştir. 13 yaşından itibaren okula gidemediği gibi bir de Düzce'de yaşlı bir adamla evlendirilen Dilber Ay, evlendirildiği eşinden ilerki yıllarda iki kız çocuğu olduktan sonra boşandı.