Dilber Ay eşi ve çocuklarıyla bu evde yaşıyordu cinayet işlediğini böyle itiraf etmişti

Her ne kadar sert bir mizacı olsa da Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunan ve müzik piyasasına tam 24 albüm bırakan Dilbey Ay, kendisinden 20 yaş küçük eşi ile birlikte bir gecekonduda yaşıyordu. Şöhret, onun evine uğramazken, 13 yaşında henüz çocukken 50 yaşındaki bir adamla babası tarafından zorla evlendirilen Dilbey Ay, küçük yaşına rağmen anne de olmuştu. İşte Dilber Ay'ın hakkında bilinmeyenler ve zorlu yaşamı...