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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'deki AK Partili isimlere özel talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'deki AK Partili isimlere özel talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Meclisi'nde bulunan AK Partililere "Belediyede yapılan icraatları takip edin. Milletin yararına olan şeylere destek verin. Belediye meclisine sağlam devam edin. " diye talimat verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde bulunan AK Partililere özel uyarılarda bulunduğunu söyledi. Erdoğan'ın "Milletin yararına olan şeylere destek verin" dediğini aktardı.

Kızılcahamam'da ekonomi vurgusu

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında en çok ekonomik konular ele alındı. Erdoğan belediye yönetimlerine verdiği mesajlarda vatandaşın ekonomik anlamda rahatlaması için gerekli politikaların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

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