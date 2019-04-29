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Ekrem İmamoğlu'ndan itirazları değerlendiren YSK ile ilgili çarpıcı çıkış!

Ekrem İmamoğlu'ndan itirazları değerlendiren YSK ile ilgili çarpıcı çıkış!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, istanbul seçimi itirazlarını değerlendiren YSK ile ilgili “Bir an önce YSK'nın süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım“ diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda İstanbul Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya aracına kadar eşlik etti.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki İstanbul seçimleri ile ilgili değerlendirmeleri soruldu.

"İstanbul halkının gayet içine sinmiş durumdadır"

İmamoğlu, “Hakkını aramak konusunda tabii ki herkes hakkını. Biz de hakkımızı ararız. Hiç sorun yok. Hak aramanın usulleri ve şekilleri var. Bu usullere uymadığınız zaman hak aramanın biçimi değişir. Bu sefer başka bir haksızlık doğurursunuz. Bu çok net. Ama içine sinmediği kısmına gelirsek bulunduğu salondaki kişilerin içine sinmemiş olabilir. İstanbul halkının gayet içine sinmiş durumdadır. Büyükşehir belediyesi çalışanlarının da içine sinmiş durumda. Sokaktayız. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızla başbaşayız ve beklentilerini dinliyoruz" dedi.

"Neredeyse YSK'nın kendisini sorgulayacağı kısımları geçildi"

Ekrem İmamoğlu, “YSK'ya yapılan itirazlar, doğru gerekçeleri ile yapılan itirazlar zaten sonuçlandı bitti. Bu saatten sonra yapılan itirazların gerçekten tüm seçimleri sıkıntıya sokabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda artık neredeyse YSK'nın kendisini sorgulayacağı kısımları geçildi" ifadelerini ullandı.

"YSK'nın tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım"

İmamoğlu, "Bir an önce YSK'nın süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım. Takvimi yoktur bu işin. Bence gün bugündür. Gün yarındır, yarından tezi yoktur. Biran önce sürecin tanımlanması Türkiye'nin artık işine dönmesi, rutinine dönmesi, herkesin kendi işi ile ilgilenmesi Türkiye'nin sıhhatine olacaktır" diye konuştu.

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