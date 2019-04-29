Türkiye yapsa dünya ayaklanırdı! Avustralya kedileri topluca imha ediyor

AVUSTRALYA hükümeti 2015 yılında aldığı kararı uygulamaya koydu ve başıboş gezen 2 milyon kediyi ortadan kaldırmaya başladı.

Avustralya, 2020'ye kadar milyonlarca kediyi yok edecek bir planlama yaptı.Hükümet, kedileri öldürmek için 1080 adı verilen bir zehrin sürüldüğü kanguru eti, tavuk yağı, bitki, ot ve baharatları kullanıyor.

Nüfusu 2-6 milyon arasında değişen başıboş kediyi yok etmek için zehirli gıdalar havadan uçaklarla atılıyor. Kedi nüfusunun yoğun olduğu yerlere atılan bu yemleri yiyen hayvanlar 15 dakika içinde hayatını kaybediyor.

Hayli zalimce bulunan toplu zehirleme yöntemine ilaveten, bazı kediler de tuzaklarla, vurularak ya da patlayıcı maddelerle öldürülüyor.

Kediyi yüzüp derisini getirin

Queensland eyaleti ise bu uygulamayı bir adım öteye taşıyarak zalimliği zirveye çıkardı. Eyalette bir kedinin yüzülmüş derisini getirene 10 Avustralya doları (7 Amerikan Doları) ödül veriliyor.

Gerekçe : Kediler türleri yok ediyor

Hükümet, bu kararına gerekçe olarak 18. yüzyılda Avrupalı yerleşimciler tarafından kıtaya getirilen kedilerin ülkenin vahşi yaşamını tehdit etmesini gösteriyor. Hükümete göre ülkenin çiftçilik sektörü kedilerden zarar görürken, kediler 27 memeli türünün yok olmasından sorumlu tutuluyor.

Hayvan hakları örgütü PETA bile kabul etti

Avustralya bu kararını ilk defa dört yıl önce açıkladığında büyük bir tepki çekmişti. Uluslararası kamuoyunda kampanyalar oluşturulmuş, ünlü isimler hükümete mektup yazarak bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hayvan hakları örgütü PETA Avustralya bile ilk başta bu karara karşı çıksa da ülkedeki vahşi yaşamın korunması için prensip olarak bu uygulamayı kabul etmiş vaziyette.