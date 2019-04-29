Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi hakkında çok çirkin paylaşımda bulunan Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görevli Doktor Mahmut Arslan adlı şahıs hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi hakkında çok çirkin paylaşımda bulunan Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görevli Doktor Mahmut Arslan adlı şahıs hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Hastane yönetiminden açıklama

Tepki çeken paylaşım sonrası Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta açıklama yaptı.

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ayrıştırıcı, saldırgan ve ağır hakaret içeren bu söylemin ülkemizin barış iklimine ağır bir darbe vuracağı muhakkaktır. Fay hatlarıyla oynayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır” diye yazdı.

Usta daha sonra da “İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir” ifadelerini kullandı.