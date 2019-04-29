HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar

Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi hakkında çok çirkin paylaşımda bulunan Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görevli Doktor Mahmut Arslan adlı şahıs hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi hakkında çok çirkin paylaşımda bulunan Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görevli Doktor Mahmut Arslan adlı şahıs hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Hastane yönetiminden açıklama

Tepki çeken paylaşım sonrası Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta açıklama yaptı.

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ayrıştırıcı, saldırgan ve ağır hakaret içeren bu söylemin ülkemizin barış iklimine ağır bir darbe vuracağı muhakkaktır. Fay hatlarıyla oynayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır” diye yazdı.

Usta daha sonra da “İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Doktor Mahmut Arslan, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu’na hakkında,  “Kızılbaşı niye mi yumrukladı, anasını ….. dua etsin”  şeklinde ahlaksızca bir paylaşım yapmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yatırım bankası Goldman Sachs'tan şaşırtan dolar TL kehaneti
Yatırım bankası Goldman Sachs'tan şaşırtan dolar TL kehaneti
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Perinçek'ten ittifak iddiası! ABD istemiyor
Doğu Perinçek'ten ittifak iddiası! ABD istemiyor
Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı
Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı
Rum Subay'ın öldürdüğü cesetler ortaya çıkıyor!
Rum Subay'ın öldürdüğü cesetler ortaya çıkıyor!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fitre bedelini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fitre bedelini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Yaz aylarında burun estetiği yaptırmak isteyenlere önemli uyarılar
Yaz aylarında burun estetiği yaptırmak isteyenlere önemli uyarılar
Abdullah Gül'le ilgili ilginç gelişme! Cumhurbaşkanlığı linki kaldırdı
Abdullah Gül'le ilgili ilginç gelişme! Cumhurbaşkanlığı linki kaldırdı
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu açıkladı PKK'ya ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu açıkladı PKK'ya ağır darbe
Cumhurbaşkanlığı'ndan Abdullah Gül kararı! Tamamen kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Abdullah Gül kararı! Tamamen kaldırıldı
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren tazminat kararı
Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren tazminat kararı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Yorumlar