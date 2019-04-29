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Yatırım bankası Goldman Sachs'tan şaşırtan dolar TL kehaneti

Yatırım bankası Goldman Sachs'tan şaşırtan dolar TL kehaneti

Yatırım bankası Goldman Sachs, 26 Nisan'da yayımladığı piyasa notunda Türk Lirası'nın önümüzdeki 12 ayda yüzde 15 düşebileceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası'na olan güveni artırmak yönünde adım atmamasını kurun geçen yılın ortalarında görülen kur krizi seviyelerine gelmesine yol açabileceği yorumunda bulundu.

Zach Pandl öncülüğünde Goldman Sachs analistlerinin kaleme aldığı notta, geçen hafta TCMB'nin 'ilave parasal sıkılaştırma' yapabileceğine dair ifadeyi kaldırmasının faizin düşürülmesine ve kurun değer kaybetmesine yol açabileceği aktarıldı.

Türk lirası dolar karşısında yüzde 15 değer kaybedecek


Goldman Sachs, TL'nin dolar karşısında önümüzdeki altı ayda 6,5 ve 12 ayda ise 7 seviyesine düşebileceği ve böylelikle önümüzdeki 1 yıllık dönemde yüzde 15 değer kaybedebileceği tahmininde bulundu.

Dolar/TL kuru saat 11 itibariyle 5,94 seviyesinden işlem görüyor.

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