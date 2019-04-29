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Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar

Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi hakkında çok çirkin paylaşımda bulunan Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görevli Doktor Mahmut Arslan adlı şahıs hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi hakkında çok çirkin paylaşımda bulunan Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görevli Doktor Mahmut Arslan adlı şahıs hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Usta'dan açıklama

Tepki çeken paylaşım sonrası Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta açıklama yaptı.

İşine son verildi

Usta daha sonra da “İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Doktor Mahmut Arslan, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu’na hakkında,  “Kızılbaşı niye mi yumrukladı, anasını ….. dua etsin”  şeklinde ahlaksızca bir paylaşım yapmıştı.

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