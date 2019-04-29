MSB'den dikkat çeken "Yeni askerlik sistemi" çıkışı!

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.

S-400 sevkiyatı Hazitran ve Temmuz'da

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinde edinilen bilgiye göre, S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise Kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.

F-35'ler Kasım'da

Kasım'da Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Aksaklık olsa da görüşmeler sürüyor.

ABD'nin patrıot teklifi

Teklif Savunma Sanayi Başkanlığı'nda değerlendiriliyor.

TSK'da FETÖ ile mücadele

TSK'dan FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.