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Ankara'da DEAŞ'A "1 Mayıs" operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Ankara'da DEAŞ'A "1 Mayıs" operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

ANKARA'da 1 Mayıs için eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara düzenlenen operasyonda, 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu toplam 22 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunup, illegal yollarla Türkiye'ye gelen kişilere yönelik çalışma başlattı.

1 Mayıs öncesi operasyon

1 Mayıs öncesi Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve elaman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik, bu sabah Ankara ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu 17, Suriye uyruklu 5 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

DEAŞ terör örgütüne mensup Irak uyruklu (17) şahıs ile Suriye uyruklu (5) şahıs olmak üzere toplam (22) şahıs 29.04.2019 Pazartesi günü saat 06:30 sıralarında ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı.

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