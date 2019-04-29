Selahattin Demirtaş Abdullah Gül'ü övdü Davutoğlu'nu yerin dibine soktu

Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı açıklamada Abdullah Gül'ü daha aktif olmaya davet ederken, Ahmet Davutoğlu'na ağır eleştiriler getirdi.

HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları vasıtasıyla BBC Türkçe'ye konuştu. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda HDP'nin CHP adayına desteği devam edecek mi sorusuna Demirtaş, "Biz ilkeli bir partiyiz. Yeri ve zamanı geldiğinde ilkelerimiz doğrultusunda bir değerlendirme yapacaktır HDP Genel Merkezi" yanıtını verdi.

CHP'nin diyet borcu yok

HDP seçmenini batı illerinde CHP'ye oy vermeye ikna etmenin kolay olmadığını belirten Demirtaş, seçmenin CHP'den teşekkür beklentisi için de şunları söyledi:



-"Seçmenlerimiz CHP'den teşekkür almak için değil; demokrasi ve barışa şans yaratmak için sandığa gitmiştir. CHP'li belediyelerin bize diyet borcu değil; halkın tamamına eşit, adil, şeffaf, demokratik hizmet borcu vardır.

Gül daha açık tutum almalı

Selahattin Demirtaş Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında da konuştu. Gül'ün 'daha çok konuşması' gerektiğini söylerken, Davutoğlu'na tepki gösterdi. İşte söyledikleri:

-Sayın Gül uzun süre cumhurbaşkanlığı yaptı. Ben de o sıralarda partimin eş başkanlarındandım. Birçok konuda düşüncemiz uyuşmasa da diyaloga açık uyumlu tarzıyla, kendi yetkilerini ve sınırlarını dikkate alan tutumuyla saygın bir yönetim anlayışı vardı. Kendi beyanlarına göre aktif siyasette yer almayı düşünmüyormuş. Ama ülkedeki dehşet boyutlarına ulaşan hukuksuzluklara karşı daha açık bir tutum sergilemesinin Türkiye demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim.

Davutoğlu'nun sicili bozuk aklı

-Sayın Davutoğlu ise bugün ülke içinde ve Suriye'de yaşanan birçok facianın mimarlarındandır. Siyasete aktif olarak dahil olur mu olmaz mı kendi bileceği iştir. Ama işe samimi özeleştiri ve özürle başlamak yerine akıl dağıtmakla başlarsa kimsenin o sicili bozuk aklı alacağını sanmıyorum. Sayın Davutoğlu'nun eleştirmeye değil özeleştiri vermeye daha yakın olması gerekir.