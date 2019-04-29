Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! İlk maç Bayern'le
Fenerbahçe, Bayern Münih'in her yaz organize ettiği Audi Cup 2019'da Real Madrid ve Tottenham ile birlikte mücadele edecek.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Bayern Münih'in her yaz organize ettiği Audi Cup 2019'da Real Madrid ve Tottenham ile birlikte mücadele edecek.
Öte yandan Audi Cup 2019'un fikstürü de belli oldu. 30/31 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan turnuvanın fikstürü şu şekilde
30 Temmuz
19:00 Tottenham-Real Madrid
21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe
31 Temmuz
19:00 3.'lük maçı
21:30 Final maçı
#AudiCup 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣‼— FC Bayern English (@FCBayernEN) 29 Nisan 2019
🗓 30th/31st July, #AllianzArena
⚽ @realmadriden vs. @SpursOfficial 18:00 CEST
🏟 #FCBayern vs. @Fenerbahce_EN 20:30 CEST
🎟 Get your tickets now: https://t.co/AowVRPFvPw pic.twitter.com/0Tm67jc3G3