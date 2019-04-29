Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! İlk maç Bayern'le

Fenerbahçe, Bayern Münih'in her yaz organize ettiği Audi Cup 2019'da Real Madrid ve Tottenham ile birlikte mücadele edecek.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Bayern Münih'in her yaz organize ettiği Audi Cup 2019'da Real Madrid ve Tottenham ile birlikte mücadele edecek.





Öte yandan Audi Cup 2019'un fikstürü de belli oldu. 30/31 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan turnuvanın fikstürü şu şekilde

30 Temmuz

19:00 Tottenham-Real Madrid

21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe



31 Temmuz

19:00 3.'lük maçı

21:30 Final maçı



