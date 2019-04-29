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İzmir Çiğli'de arkadaşları çıkarılınca 700 kişi iş bıraktı Görülmemiş protesto

İzmir Çiğli'de arkadaşları çıkarılınca 700 kişi iş bıraktı Görülmemiş protesto

İzmir Çiğli Belediyesinde 700 işçi, 7 arkadaşının işine son verilmesini protesto etmek amacıyla iş bıraktı.

İzmir Çiğli Belediyesinde çalışan DİSK üyesi 700 kişi, işten çıkarılan 7 işçi için iş bıraktı.

Belediyenin Harmandalı Mahallesi'ndeki şantiye binasında toplanan işçiler, işe çıkmadı. DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara da işçilerle görüştü.

Kara, şantiye önünde yaptığı açıklamada, geçen cuma DİSK üyesi 7 işçinin belediye yönetimi tarafından işine son verildiğini söyledi.

"Toplam 700 kişi iş bırakmış oldu''

Belediye yetkilileriyle görüştüklerini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın işe gelmediği ve verilen görevi yapmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtiliyor. Ancak bu arkadaşlarımız işlerini zamanında yapan kişilerdir. İşverenin yaptığı bu hatadan vazgeçmesini istiyoruz. Bir çözüm olursa kaldığımız yerden işlerimize devam edeceğiz. Aksi durumda üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz. Şu an temizlik işleri de dahil belediyede bir çalışma yok. Toplam 700 çalışan iş bırakmış oldu."

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