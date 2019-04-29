HABER /  MEDYA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Erdoğan'ın Davutoğlu'nun manifestosundan haberi var mıydı? Erol Mütercimler açıkladı

Erdoğan'ın Davutoğlu'nun manifestosundan haberi var mıydı? Erol Mütercimler açıkladı

Araştırmacı-yazar Erol Mütercimler, geçen günlerde manifesto yayınlayan Davutoğlu için “eğer Tayyip Bey'in yanına dönecekse bu yazılmış olanlardan, Tayyip Bey'in kesinlikle haberi var'' dedi.

Mütercimler, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni bir parti kurulacağı iddiasıyla ilgili "Eğer bu yeni partide Babacan'ın yanında Gül yer alacaksa Davutoğlu burada kesinlikle yer alamaz" dedi.

Milli Gazete'nin aktardığına göre dün akşam TV5'te yayınlanan 'Gizli Dosya' programına araştırmacı-yazar Erol Mütercimler konuk oldu. 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye dönük yayınladığı 15 sayfalık metin için “Ahmet Beyefendi için günaydın demek gerekiyor” diyen Mütercimler, “Bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yaptınız Başbakanlık yaptınız. Türkiye’nin başını Suriye'de belaya soktunuz; sokmuş olduğunuz beladan sayenizde Türkiye hala kurtulamadı, kurtulamadığı gibi Türkiye'nin karşısına yeni pek çok sorun çıktı. Sonra da kalkıp bu özeleştiriyi yapıyor" ifadesini kullandı.

Davutoğlu 'beni düşünün, ben daha akil adamım' diyor

Mütercimler, söz konusu metinden yeni kurulacağı iddia edilen partide Davutoğlu’nun yer almayacağını anladığını söyledi. Bu açıklamayla Davutoğlu’nun yeniden Erdoğan’ın yanına dönmeye çalıştığı ileri süren Mütercimler, “Davutoğlu eğer Tayyip Bey'in yanına dönecekse bu yazılmış olanlardan, Tayyip Bey'in kesinlikle haberi var. Kesinlikle onun onayı ile yapılmış olan bir şey bu. Davutoğlu bu eleştiriyle ben varım, AKP yola devam edecek Tayyip Bey beni düşün, bak ben senin çevrendeki herkesten çok daha akil adamım, problemleri çözerim ve sana da yol gösteriyorum diyor” diye konuştu. 

Din değiştirir gül, ama davutoğlu ile aynı mezara girmez

Mütercimler, “Ahmet Bey baştan Tayyip Bey'in yanında yer almayı konuşmamışsa bu yazdıkları bana yanında yer ver mektubudur. Neden biliyor musunuz? Eğer bu yeni partide Ali Babacan'ın yanında Abdullah Gül yer alacaksa Ahmet Davutoğlu burada kesinlikle yer alamaz. Çünkü Gül, Davutoğlu ile bir araya gelmez. Dünyada tek mezar kalsa onunla aynı mezara girmez. Din değiştirir Abdullah Gül ama Davutoğlu ile aynı mezara girmez, düşünün o boyutta” ifadelerini kullandı.Mütercimler konuşmasının ilgili kısmında şunları kaydetti:

Gül yeni partinin liderliğine soyunmaz

“Ali Babacan, Abdullah Gül ile bir araya gelir ama bu partinin liderliğine Abdullah Gül soyunmaz, uluslararası konjonktür de zaten Ali Babacan’ı bu yeni kurulacak partinin liderliği için belirlemiştir.

Uluslararası konjonktür Babacan'ı lider belirledi

Adalet ve Kalkınma Partisi konjonktürel bir partidir. Dolayısıyla onu üreten konjonktür ve o konjonktürü yaratanlar bu konjonktürün sona erdirilmesi gerektiği kararını vermişler. Peki, ne olacak; o kulvarda yeni partiye ihtiyaç var. Yeni bir parti liderliğine soyundurulacak kişi bütün bu gerilimi üstünden atmayı başarmış toplumunda bu anlamda kendisine sıcak bakacağı birisi olmalı yani Ekrem İmamoğlu profili neyse, İmamoğlu profiline benzer bir profil."

SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti
Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti
Binali Yıldırım'dan "İstanbul" açıklaması: Kesinlikle doğru değil
Binali Yıldırım'dan "İstanbul" açıklaması: Kesinlikle doğru değil
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi Josef Sural hayatını kaybetti
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi Josef Sural hayatını kaybetti
Marmaris'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Marmaris'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Rıdvan Dilmen: Ben Galatasaraylıdan para istemem
Rıdvan Dilmen: Ben Galatasaraylıdan para istemem
Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu
Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük'ten Sare Davutoğlu tepkisi! Bu bir ahlaksızlıktır
Cem Küçük'ten Sare Davutoğlu tepkisi! Bu bir ahlaksızlıktır
Sıtma nedir belirtileri nelerdir tedavinin faydası olur mu
Sıtma nedir belirtileri nelerdir tedavinin faydası olur mu
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde ölü bulundu
22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde ölü bulundu
Saman yüklü kamyonu alev alev yandı
Saman yüklü kamyonu alev alev yandı
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Mustafa Kaplan'dan Burak tepkisi
Mustafa Kaplan'dan Burak tepkisi
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Yorumlar