Gaziantep'te Ramazan hazırlığı! 650 cami temizlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde temizlik seferberliği başlattı. Büyükşehir, il genelinin yanı sıra Şehitkâmil, Şahinbey, Oğuzeli ve Nizip ilçesinde 650 cami temizleyecek.

Gaziantep’teki camiler, temizlik çalışmalarıyla ramazan ayına hazırlanıyor. İslam âlemi için rahmet, bereket ve beraberlik ayı olan, oruç ibadetinin yerine getirildiği 11 ayın sultanı Ramazan ayında, vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirdikleri camilerdeki temizlik çalışmaları yoğunlaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla çalışmalarına hızlandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan ayında vatandaşların daha temiz bir mekânda ibadetini yerine getirebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda, Haci Nazire Eruslu Cami çevresi ve içerisini ilaçlayan ekipler, şadırvan, abdesthane, kapı, pencere, ayakkabılıklar, mihrap, minber ve vaaz kürsüsüne ilaç sıktı, haşereleri yok etti, camiyi baştan aşağıya haşerelerden arındırdı.

İlaçlama çalışmalarını yerinde gören Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, “Önümüzdeki pazar günü ilk teravihimizi kılarak pazartesi oruç tutmaya başlayacağız. Bizde her yıl yaptığımız gibi ibadethanelerimiz olan camilerimizde ramazan öncesi hazırlıklara başladık."

"Mümin kardeşlerimizin gönül rahatlığıyla ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için hem ilaçlama hem temizlik yapıyoruz. Tabi ki ramazan ayı günahlarımızdan arınma ayıdır ama bizde fiziki olarak da ibadethanelerimizi ve bedenimizi temizleyip huzurlu bir şekilde ramazan ayını yaşayacağız. Merkez ilçeler ve Nizip’te olmak üzere 650 camimizin ilaçlaması ve temizliğini gerçekleştireceğiz” dedi.

Haci Nazire Eruslu Cami müezzini Mehmet Kılıç da “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i yeni dönemi için tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne ramazan öncesi ilaçlamadan dolayı teşekkür ediyoruz. Caminin etrafını ilaçlıyorlar. Bu sene hizmetler daha da süratlendi” diye konuştu.

Cami cemaatinden Mehmet Ali Özbay ise, Ramazan ayından önce böceklere karşı ilaçlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, camilerde yapılan temizlik çalışmalarından çok memnun olduğunu söyledi.