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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs kararı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs kararı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum" açıklamasının ardından 1 Mayıs'a katılmak isteyenlere yardımcı olacağını söyledi.

Fatih Zeyrek mahallesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı'na giden İBB Başkanı İmamoğlu itfaiye memuru onbaşı Taner Çebi'nin ölümünün birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anmaya katıldı.

1 Mayıs'a katılmak isteyenlere yardımcı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum. Saraçhane'ye davet edeceğiz, onların emeklerine duyduğum saygıyı anlatacağım. Aynı zamanda onlara sorumluluklarını hatırlatacağım. Çünkü 16 milyon insana hizmet ediyorlar" dedi. İmamoğlu, 1 Mayıs'a katılmak isteyenlere de yardımcı olacağını söyledi.

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