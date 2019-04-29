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Ankara'nın ardından bu sefer yer İstanbul! İmamoğlu düğmeye bastı

Ankara'nın ardından bu sefer yer İstanbul! İmamoğlu düğmeye bastı

Ankara Büyükşehir Belediye binasının girişine T.C. ibaresinin eklenmesinin ardından İBB'nin de girişine T.C. ibaresinin konulması için çalışmalar başladı.

Belediye ekipleri tarafından ölçünün alınmasının ardından T.C. ibaresi yarın akşama kadar belediye binasının girişi ile sağ ve sol yanlarında bulunan duvarlarına konulacak.

"T.C ibaresi her yerde olmalı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde T.C. ibaresini çok seviyoruz, her yerde olmalı" demişti.

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