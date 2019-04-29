Fatih Erbakan'dan olay fotoğraf Temel Karamollaoğlu görünce kızacak
Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezini, Saadet Partisi'nden tahliye yoluyla aldığı binaya açtı. Öte yandan Erbakan, yeni ekibiyle bina önünde poz verip sosyal medyada paylaştı.
Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezini açtı. Erbakan'ın şikayetiyle haciz gelen Saadet Partisi'nin eski binasını genel merkez olarak tercih edildi.
Fatih Erbakan, icra yoluyla boşaltılan binaya Yeniden Refah Partisi'nin tabelasını astı. Erbakan, yeni ekibiyle genel merkez önünde poz verip sosyal medyaya yükledi.
Namaz sonrası ziyaret
Sosyal medya paylaşımında Erbakan, "Cuma namazını Hamidiye Camii'de kıldıktan sonra Yeniden Refah Partimiz'in Genel Merkezi'ni teşkilat mensuplarımız ile birlikte ziyaret ettik. Rabbim hayırlı hizmetleri bu çatı altında yapmayı nasip etsin." dedi.
İşte o dikkat çeken fotoğraf;
Ne olmuştu?
Fatih Erbakan'ın şikayetiyle Saadet Partisi'ne haciz işlemi başlamış, genel merkez binasını polis eşliğinde aynı gün boşaltmak zorunda kalmıştı. Erbakan'ın portresi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koltuğu bile alınmıştı.