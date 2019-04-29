Bu yıl fitre ne kadar? Diyanet 2019 yılı fitre ve fidye miktarını belirledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu duyurdu. Geçen yıl fitre miktarı 19 liraydı. Bu yıl verilecek fidye de fitre üzerinden hesaplanacak.

Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bağışlar hakkında bilgi verdi. Bu yıl fitre miktarının 23 lira olarak belirlendiğini açıklayan Ali Erbaş, "bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası'dır." dedi.

Fitre Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bir kişinin asgari geçim tutarı üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl için belirlenen 23 lira, fitre için asgari miktar. Yani bunun altında bir fitre verilemiyor, üst sınır ise bulunmuyor. Dileyen 23 liradan az olmamak kaydıyla istediği kadar verebilir.

2019 yılı fidye miktarı ne kadar? : Oruç tutamayan kişilerin ödemesi gereken maddi bedele fidye denilmektedir. Fidye oruç tutulmayan her gün için 23 lira üzerinden hesaplanacak. Ramazan boyunca oruç tutmayan kişinin asgari 690 lira ödemesi gerekiyor.

Fitre ve fidyeler ne zaman verilir? Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir.

Fitre nedir: “Fıtır sadakası”, Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak fakirlere yapılan bir yardımdır.

Oruç Fidyesi nedir? : Fidye bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi hâlinde ödenen dînî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır.

FİTRE VE FİDYE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ Kimlere verilir? : Ramazan fitresi ve fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.



Kimlere verilmez? : Kendi eşine, çocuğuna, torununa, dedesine, anne ve babasına, büyükannesine fitre ve fidye veremez. Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir.

Oruç fidyesi için parası olmayan ne yapar? : Fidye vermek durumunda olan ancak maddi gücü bulunmayan kişiler ise Allah'tan af diler. Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta veya yaşlılar kısa günlerde oruç tutarak kaza edebilirler.