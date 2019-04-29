HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

KDK devreye girdi Kira yardımı almak isteyenler dikkat

KDK devreye girdi Kira yardımı almak isteyenler dikkat

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK),yıkılma riski nedeniyle evini boşaltarak kiraya çıkan vatandaşın "kira yardımı" talebi konusunda devreye girerek mağduriyetinin giderilmesini sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bağcılar'da bir vatandaş, evinin yıkılma riski olduğu için kiraya çıktı ancak Kentsel Dönüşüm Projesi öncesinde evini boşalttığı için kira yardımı talebi belediye tarafından reddedildi.

Vatandaş, kira yardımı alamadığı için mağduriyet yaşadığını iddia ederek ombudsmana başvurdu.

Başvurunun KDK tarafından incelenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesinden bilgi ve belge talep edildi. KDK, vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğunu, hakkaniyetli bir idare için kira yardımının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Belediye yetkilileriyle görüşmeler neticesinde vatandaş, kira yardımı konusunda yeni başvuru yaptı ve idare de başvuruyu kabul etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Havalimanında uçuş ve yolcu rekoru! İşte tüm detaylar
İstanbul Havalimanında uçuş ve yolcu rekoru! İşte tüm detaylar
Raci Tetik'in cenaze töreni olaylı geçti haklarını helal etmediler
Raci Tetik'in cenaze töreni olaylı geçti haklarını helal etmediler
Kalın'dan sert uyarı: Herkes güvende olana kadar kimse güvende olmayacak
Kalın'dan sert uyarı: Herkes güvende olana kadar kimse güvende olmayacak
Bu yıl fitre ne kadar? Diyanet 2019 yılı fitre ve fidye miktarını belirledi
Bu yıl fitre ne kadar? Diyanet 2019 yılı fitre ve fidye miktarını belirledi
AK Parti'den YSK açıklaması
AK Parti'den YSK açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs kararı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs kararı!
ÖNCEKİ HABERLER
Çayı böyle içerseniz kanser yapar! Döner ve ızgara da mide kanseri sebebi
Çayı böyle içerseniz kanser yapar! Döner ve ızgara da mide kanseri sebebi
Numaralı gözlük kullanmak istemeyenlere güzel haber
Numaralı gözlük kullanmak istemeyenlere güzel haber
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay sesleri yükseliyor!
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay sesleri yükseliyor!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerle bir araya geldi
Kadın 60. bölüm fragmanı
Kadın 60. bölüm fragmanı
Ankara'nın ardından bu sefer yer İstanbul! İmamoğlu düğmeye bastı
Ankara'nın ardından bu sefer yer İstanbul! İmamoğlu düğmeye bastı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar