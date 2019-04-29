Çayı böyle içerseniz kanser yapar! Döner ve ızgara da mide kanseri sebebi

Beslenmeyle doğrudan ilgili olan mide kanserinin en önemli sebeplerinden biri sıcak çay, döner, ızgara, salamura gibi besinler.

Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, mide kanseri ve beslenme ilişkisini açıkladı. Fazla tuz kullanılması, taze sebze ve meyveden fakir, nişasta ve şekerden zengin beslenme, gıdaların piştikten sonra uzun süre bekletilerek tüketilmesi mide kanserine yakalanma riskini arttırıyor.

Konserve, salamura veya tütsülenerek saklanan besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Özellikle et ürünlerinin salamurası yapılırken nitrat ve nitrit tuzları kullanılmaktadır. Bu tuzlar ısıtma sırasında veya mide içinde güçlü kanser yapıcı maddelere dönüşür.Olumsuz şartlarda saklanan ve bayat gıdalarda bulunan bakteri ve küf mantarlarıyla karşılaşma sırasında da bu kanser yapıcılar ortaya çıkabilir.

Izgara ve döner kanseri artırıyor



Mide kanseri açısından pişirme yöntemlerinin de önemi büyüktür. Besinlerin direkt ısı kaynağı ile temasının olduğu yöntemler, ızgara ve döner gibi pişirilmiş ve yanık besinlerin aşırı tüketilmesi mide kanseri sıklığını arttırır.

Sıcak çay içmeyin kanser yapıyor

Mide kanserinden korunmak için beslenme ve yaşam stiline dikkat!

* Tütsülenmiş ve salamura edilmiş, aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durun,

* Etin yanmışı daha lezzetli olur demeyin. Kırmızı et, tavuk ve balığı dengeli tüketin,

* Çayı çok sıcak içmeyin. Sıcak, soğuk içecekler ve hazır paketlenmiş gıdalardan uzak durun,

* C vitamininden zengin meyve ve sebzeleri bol bol tüketin.



Mide kanseri nedir? : Mide kanseri veya gastrik kanser, sindirim sistemi organlarından midenin herhangi bir parçasında gelişen bir kanser türüdür. Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında yer alan mide kanseri, daha çok 60 yaş sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Mide kanserinin belirtileri nelerdir?

Hazımsızlık ve mide rahatsızlığı,

Yedikten sonra şişkinlik hissi,

Hafif bulantı,

İştah kaybı,

Midede ekşime,

Karın üst veya orta kısımda rahatsızlık,

Kanlı dışkı,

Kusma veya kanlı kusma,

Kilo kaybı.



Mide kanseri risk faktörleri;

Mide kanserli hastaların çoğu 60 yaş ve üzerindedir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir. Beslenme alışkanlığı önemli bir rol oynar. Tütsülenmiş, tuzlanmış, turşuya basılmış veya aşırı tuzlu yiyecekleri tüketenlerde mide kanseri gelişme riski artmaktadır. Diğer taraftan taze sebze meyvelerin yenilmesi, yüksek doz C vitamini alımı, sarımsak, yeşil sebzeler bu hastalığa karşı koruyucu olabilmektedir. Sigara içenlerin içmeyenlere oranla yakalanma riski iki kat daha fazladır. Midede iltihaba ve diğer problemlere yol açan durumlar da mide kanserine sebep olabilir.

Geçirilmiş mide ameliyatı, kronik atrofik gastrit, pernisyöz anemi, adenomötoz polipler ve ialesi polipler de mide kanseri gelişme riskini arttırmaktadır. Aşırı kilolu olmak, bazı kanser türlerinde riski arttırır. Mide kanseri de bunlardan biridir. Ailede görülmüş olması da mide kanseri riskini arttıran unsurlardan biridir.



Mide kanseri tedavi edilebilir mi?

Mide kanseri tedavisi; gastroenterolog, cerrahlar, tıbbi onkologlar, radyasyon onologlar, pataloglar, radyologlar ve nükleer tıp uzmanlarından oluşan bir konsey tarafından multidisipliner olarak değerlendirilmelidir. Tedavi yönetimi seçimi başlıca midede tümörün yeri ve hastalığın evresinde bağlıdır. Mide kanseri tedavisi ameliyat, kemoterapi,

biyolojikterapi ya da radyasyon tedavisi gerektirebilir. Bazı hastalara kombine bir tedavi uygulanmaktadır.