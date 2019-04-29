İstanbul Havalimanında uçuş ve yolcu rekoru! İşte tüm detaylar

Bir çok havayolunun ilgi odağı olan İstanbul Havalimanında yolcu ve uçuş rekoru kırıldı.

Günde 5 uçuş ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı’na 26 Nisan 2019 günü bin 221 uçak iniş ve kalkış yaptı. Aynı gün iç ve dış hatlarda toplam 201 bin 31 yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı.

Kaç iniş ve kalkış gerçekleştirdi?

26 Nisan günü İstanbul Havalimanı’na toplam 607 iç ve dış hatlar seferi iniş gerçekleştirdi ve 101 bin 727 yolcuyu İstanbul’a getirdi. İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan 614 iç ve dış seferinde de 99 bin 304 yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı.