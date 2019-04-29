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YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazıyla ilgili karar!

YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazıyla ilgili karar!

İYİ Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını YSK reddetti.

Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin yaptığı başvuru üzerine, İstanbul'da 5 bin 135 kısıtlı seçmenin araştırılmasına karar verdi. İYİ Parti ise itirazın mazbata verildikten 7 gün sonra yapılması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

"Mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılmalı"

İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Tolga Öztürk’ün verdiği itiraz dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan’da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Dilekçede, "AK Parti tarafından bugün tarihli verilen dilekçenin ekinde yer alan kişilerin araştırılması 298 sayılı kanunun 130. Maddesine aykırıdır" denilerek, araştırma kararının kaldırılması istendi.

Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre YSK, İYİ Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını reddetti. Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.

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