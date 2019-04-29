YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazıyla ilgili karar!

İYİ Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını YSK reddetti.

Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin yaptığı başvuru üzerine, İstanbul'da 5 bin 135 kısıtlı seçmenin araştırılmasına karar verdi. İYİ Parti ise itirazın mazbata verildikten 7 gün sonra yapılması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

"Mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılmalı"

İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Tolga Öztürk’ün verdiği itiraz dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan’da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Dilekçede, "AK Parti tarafından bugün tarihli verilen dilekçenin ekinde yer alan kişilerin araştırılması 298 sayılı kanunun 130. Maddesine aykırıdır" denilerek, araştırma kararının kaldırılması istendi.