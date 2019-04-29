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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan "İstanbul seçimi" açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan "İstanbul seçimi" açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul'da YSK'da devam eden sürece ilişkin "Artık bu iş bitmeli, Türkiye kendi gerçek gündemine dönmeli" ifadelerini kullandı.

"İstanbul olayını kapatıp yolumuza devam etmeliyiz" diyen Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerin sona erdiğini, belediye başkanlarının mazbatalarını aldığını, görevlerinin başına geçtiğini, millete hizmet etmek istediğini söyledi.

Hizmet etmelerinin önünün kesildiğini savundu

Özkoç, seçimlerle ilgili her gün bir şey söyleyerek ortamı germenin, seçimler üzerinde politika yürütmenin ülkeye yarar sağlamadığını vurguladı. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'de belediye başkanlarının görevlerinin başında hizmet etmek istediğini dile getiren Özkoç, belediye meclislerince hizmet etmelerinin önünün kesildiğini savundu.

"Seçimleri kaybettik ama acısını sizden çıkartırız"

Demokrasilerde seçim sonuçlarına sabır, anlayış göstermek gerektiğini belirten Özkoç, "Ortamı daha da kızıştırarak, 'Seçimleri kaybettik ama acısını sizden çıkartırız.' demek, 82 milyonun şehidi olan bir şehit cenazesinde ana muhalefet liderine linç kampanyası yürütülmesi, bunda emniyet ve jandarmanın gerekli önlemleri almaması, İçişleri Bakanı'nın linç kampanyasını bilinçli ve istekli olarak kendisinin provoke etmesi, mağduru suçlu ilan etmesi tahammül edilir değildir" dedi.

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