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Taksitle cep telefonu alanları ilgilendiriyor emsal niteliğinde karar

Taksitle cep telefonu alanları ilgilendiriyor emsal niteliğinde karar

Bir GSM operatörünün reklamlarında, peşin fiyatına 12 taksitle telefon alan tüketici, 495 lira vade farkını tüketici hakem heyetine taşıdı. Hakem heyeti taksitle telefon alanlar için emsal niteliğinde bir karar verdi.

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, GSM operatöründen hattın üzerine peşin fiyatına 12 taksitle aldığı telefona 495 TL vade farkı yansıtıldığını görünce Erzurum Palandöken ilçesi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptı. Hakem heyetinden Altay, lehine çıkan kararla yansıtılan 495 TL`lik farkı iptal ettirdi.

Altay, emsal niteliğindeki olay ve alınan kararla ilgili şu bilgileri verdi:
-“Telefonu peşin fiyatına 12 taksitli aldım. İrsaliye ve faturaya 1634.41 TL yazıyordu. Ancak borç haneme toplamda 2129.67 TL yansıtıldığını görünce telefonu aldığım yere giderek itiraz ettim.

-Telefonu geri alamayacaklarını ve sözleşme imzaladığımı belirterek telefonu iade edemeyeceğimi belirttiler. Ben de Erzurum Palandöken İlçesi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine müracaat ederek haksız şekilde fazla yansıtılan ücreti geri aldım.

14 gün içinde mazeretsiz cayma hakkınız var
-Bu tarz mağduriyet yaşanması durumunda veya hiçbir sorun yaşanmasa bile tüketiciler, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu konu hakkında pek çok tüketicinin bilgisi olmadığı gibi Palandöken Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkan bu kararda emsal niteliğindedir”.

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