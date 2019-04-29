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Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi! Son anda yakaladılar

Demirören Haber Ajansı
Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi! Son anda yakaladılar

ANTALYA'da, genç kadın, hamile kaldığı erkek arkadaşıyla ilgili suç duyurusuna takipsizlik kararı verilince adliyenin 2'nci katında intihar etmek istedi.

Olay, öğle saatlerinde, Antalya Adalet Sarayı'nın 2'nci katında meydana geldi. N.A.M., iddiaya göre, birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldıktan sonra terk edilince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, "Beni hamile bıraktı" diye suç duyurusunda bulundu.

2. kattan atlamak istedi

Adliyeye geldiğinde, suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını öğrenerek, bir süre ağlayan N.A.M., 2'nci kattan kendisini boşluğa bırakmak istedi.

Hemen müdahale ettiler

Kadını fark eden özel güvenlik görevlileri, hemen müdahale etti. Adliye dışına çıkarılan N.A.M. için sağlık ekibi çağrıldı. 

Adliye bahçesinde sinir krizi geçiren kadına, sağlık görevlileri müdahale etti. Ambulansa bindirilen N.A.M., hastaneye götürüldü. 

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