Ankara Valiliği'nden vatandaşlara önemli F-16 uyarısı
Ankara Valiliği, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yarın saat 10.00-11.00 arasında Kahramankazan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşunun gerçekleştirileceği belirtildi.
1 saat sürecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı bildirilen açıklamada, uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması istendi.