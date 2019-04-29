Ekrem İmamoğlu'na Almanya'dan dikkat çeken ziyaret

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İBB'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Wulff, İngilizce anlaştığı İmamoğlu'na, Almanca bilip bilmediğini sordu. Almanca bilmediğini belirten İmamoğlu, ''Büyük oğlum, Köln Üniversitesi'nde 1 yıl eğitim gördü. Ben de Almanca öğrenmek istiyorum'' dedi.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Anı defterine yazdı

İmamoğlu, Wulff'u Belediye Sarayı'nın kapısında karşıladı. Wulff, anı defterine, "Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'a ve size çok iyi bir gelecek diliyorum." yazdı.

Christian Wulff, yaptığı açıklamada, yeni belediye başkanını görmekten ve tebrik etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu da Wulff'u, İBB'de ağırlamanın onurunu yaşadığını dile getirdi.

Wulff ve İmamoğlu, daha sonra başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü.

Wulff'a, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel de eşlik etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Chistian Wulff ve beraberindekiler, İBB'den ayrıldı.