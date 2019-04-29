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Bakan Albayrak'tan çarpıcı Kut'ül Amare paylaşımı!

Bakan Albayrak'tan çarpıcı Kut'ül Amare paylaşımı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kut'ül Amare'nin 103. yıl dönümünde Twitter'dan dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türk milleti, kendine yurt edindiği her coğrafyada büyük bedeller ödemiş, tarihini kahramanlıklarla örmüştür. Yakın tarihimizdeki en büyük askeri başarılardan birisi olan #KutülAmare Zaferi’nin 103. yılında kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın ilgili paylaşımı şöyle:

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